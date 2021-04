Koronawirus w Polsce. Ile wynosił wskaźnik zakażeń w województwach 7 kwietnia? Spadki

Wskaźnik zakażeń jest obecnie najniższy od 21 marca.

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, 22 marca 70, 26 marca - 80, 28 marca 90, 31 marca - 100, 3 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia poniżej 90, a 70 kwietnia poniżej 80 - i obecnie wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 75,64 (spadek o 14,6, w liczbach bezwzględnych oznacza to 23 869 zakażeń w ciągu 7 dni).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, 22 marca - 60, 26 marca - 70, 1 kwietnia - 90, ale 6 kwietnia spadł znów poniżej 80. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 71,02 (spadek o 6,86, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 14 409 zakażeń koronawirusem).

Trzecie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 66,71 (spadek o 9,06), co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 16 347 zakażeń koronawirusem.

W województwie mazowieckim średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, 17 marca 60, 23 marca 70, 28 marca 80, 2 kwietnia spadł poniżej 80, 5 kwietnia poniżej 70, a 7 kwietnia poniżej 60 i wynosi obecnie 57,41 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 6,99). W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 21 814 zakażeń.

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca 60, ale 6 kwietnia spadł znów poniżej tego poziomu - i wynosi tam obecnie 54,56 (spadek o 4,32, 9 353 zakażenia w 7 dni).