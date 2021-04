USA: Pomyłka przy produkcji szczepionek. Zniszczono 15 mln dawek AFP

Kilka tygodni temu pracownicy fabryki w Baltimore produkującej dwie szczepionki przeciwko koronawirusom przypadkowo pomylili składniki szczepionek, co doprowadziło do zniszczenia około 15 milionów dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson - informuje "The New York Times".