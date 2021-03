Koronawius w Polsce. Dworczyk: Nie ulegliśmy panice ws. szczepionki AstraZeneca

- Dzisiaj widzimy, że wszystkie kraje wracają do szczepionki AstraZeneca, poza czterema krajami wszystkie pozostałe kraje (UE) wróciły do tej szczepionki. Gorąco prosimy o rejestrację do szczepień, w tym szczepionką AstraZeneca - podkreślał koordynujący Narodowy Program Szczepień w Polsce Dworczyk.

- My opieraliśmy się na faktach, wskazaniach naukowców i lekarzy, nie wstrzymywaliśmy szczepień. Dziś te kraje, które uległy panice, wracają do szczepień potwierdzając, że wybór polskiego rządu był słuszny - dodał szef KPRM nawiązując do faktu, że Polska nie zawiesiła szczepień szczepionką AstraZeneca po pojawieniu się doniesień o wykryciu zakrzepów u niektórych osób zaszczepionych tą szczepionką.