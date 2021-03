Koronawirus. Czy wiek chorych na COVID w ciężkim stanie spada? Dyrektor szpitala odpowiada Cmenesesoliveira, Public domain, via Wikimedia Commons

- Wczoraj mieliśmy transport pacjenta w wieku 40 lat podłączonego do ECMO (ciągłe pozaustrojowe natlenianie krwi) do Opola - mówił w TVN24 dr Kamil Barczyk, dyrektor szpitala powiatowego w Bolesławcu, który przyznawał, że wiek chorych na COVID, którzy trafiają do szpitala, jest coraz niższy.