Fauci o wątpliwościach ws. skuteczności szczepionki AstraZeneki

Niezależna rada ds. monitorowania danych i bezpieczeństwa (DSMB) zwróciła się w tej sprawie do amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) wyrażając zaniepokojenie, że AstraZeneca mogła zamieścić nieaktualne dane z badań klinicznych, które mogą dawać niepełny obraz informacji na temat skuteczności szczepionki. NIAID wezwał AstraZenekę do współpracy z DSMB w celu zapewnienia, by aktualne i precyzyjne dane zostały jak najszybciej opublikowane

We wtorek kierowany przez niego instytut zalecił koncernowi AstraZeneca dokonanie przeglądu danych i uaktualnienie przedstawianych informacji.



W Europie w ostatnich tygodniach kilkanaście państw tymczasowo zawiesiło podawanie szczepionki AstraZeneki po tym, jak pojawiły się doniesienia o przypadkach zakrzepów krwi u osób zaszczepionych tym preparatem. 18 marca Europejska Agencja Leków oświadczyła, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna, a korzyści wynikające z jej stosowania przewyższają związane z tym ryzyko.

Odpowiadając na dotyczące skuteczności wątpliwości amerykańskiego instytutu AstraZeneca oświadczyła, że opublikowała dane obejmujące przypadki z okresu do 17 lutego, ale analizuje także przypadki późniejsze - co może zmienić ostateczną procentową skuteczność preparatu.

Dr Fauci ocenił, że amerykańska i światowa opinia publiczna nie powinny być zaniepokojone rozbieżnościami danych, ponieważ informacje zweryfikuje ostatecznie federalna Agencja Żywności i Leków (FDA).

- FDA przeanalizuje każdy fragment danych i nie będzie polegała na żadnych innych interpretacjach, w tym tych pochodzących od producenta - podkreślił.

Zdaniem Fauciego, to, co się stało, było "niefortunne". - Tak naprawdę to niewymuszony błąd, ponieważ prawdopodobnie to bardzo dobra szczepionka - powiedział dyrektor NIAID. - Tego typu sprawy wywołują wątpliwości w sprawie szczepionek i mogą przyczynić się do wzrostu niechęci do szczepień. To nie było potrzebne - ocenił.