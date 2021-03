Koronawirus. Indie wstrzymują eksport szczepionki AstraZeneca. Dlaczego?

MSZ Indii wyjaśnia, że rosnąca liczba zakażeń koronawirusem w kraju sprawia, iż prawdopodobnie wzrośnie popyt na szczepionkę w Indiach w nadchodzących tygodniach - podaje BBC.

Tymczasowe zawieszenie eksportu szczepionki, która w Indiach funkcjonuje pod nazwą Covishield, może wpłynąć na dostępność szczepionki na rynku do końca kwietnia.

Ograniczenie eksportu szczepionki z Indii odczują kraje, do których szczepionka AstraZeneca miała trafić w ramach programu COVAX - koordynowanego przez WHO programu, który ma zapewnić sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do wszystkich krajów świata.

W ostatnich dniach indyjski producent szczepionki AstraZeneca, Serum Institute of India, opóźnił dostawy szczepionek do kilku krajów - w tym do Wielkiej Brytanii i Brazylii.

Jak dotąd szczepionki AstraZeneca wyprodukowane w Indiach dotarły do 76 państw świata.