Urugwaj: Rozbił się śmigłowiec przewożący szczepionki

Ministerstwo Obrony Urugwaju poinformowało, że piloci próbowali awaryjnie lądować, ale maszyna spłonęła i jest całkowicie zniszczona. Członkowie załogi są ranni.

Na pokładzie śmigłowca znajdowało się około 300 dawek szczepionki firmy Pfizer, które miały trafić z Montevideo do prowincji Rocha. Preparat miał być podany mieszkańcom powyżej 80. roku życia.

Urugwaj do tej pory zakupił 3,8 mln dawek szczepionek firm Pfizer-BioNTech i Sinovac. Do kraju trafiło do tej pory 1,9 mln dawek. Kolejnych 450 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca trafi do Urugwaju w ramach mechanizmu COVAX.

Do czwartku 414 926 osób, czyli 11,83 proc. populacji kraju, zostało zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką.