Koronawirus. Dania i Norwegiazawieszają stosowanie szczepionki AstraZeneca

Kobieta zmarła w wyniku ciężkich zaburzeń krzepliwości krwi.

Europejska Agencja Leków informowała w środę, że ze wstępnych wyników badań wynika, iż śmierć pielęgniarki nie miał związki ze szczepieniem.

#UPDATE #Norway's health authorities said Thursday they were suspending the use of #AstraZeneca's Covid-19 vaccine as a precaution following Denmark's decision to do so over fears of a link to blood clots pic.twitter.com/lmSVWrSeGD