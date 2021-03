Koronawirus. Czy będzie zakaz przemieszczania się po kraju? Prof. Horban odpowiada

- Część tych wirusów też może wywoływać zapalenie płuc - dodał epidemiolog podkreślając, że również osoby z wynikiem negatywnym testu na COVID-19, u których pojawiają się symptomy zakażenia dróg oddechowych, powinny zgłaszać się do lekarza.

- Fala narasta i będzie narastała, to widać, wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Przy czym wiele osób z objawami jest zakażonych innymi wirusami - dodał wskazując, że część osób z objawami COVID-19 może być zakażonych wirusem grypy lub innymi wirusami.

Prof. Horban zaznaczył, że "kiedy coraz więcej osób choruje, więcej osób choruje ciężko".

- Czeka nas "powtórka z rozrywki", wrócimy - mam nadzieję - do tej sytuacji, która była rok temu. Rok temu w marcu, kwietniu ulice były puste, nadal jest grupa osób, które uważają, że nie ma żadnego wirusa, dlatego nie stosuje się do zasad (przeciwepidemicznych) - mówił jednocześnie doradca premiera ds. walki z COVID-19 pytany o to, czy możliwy jest powrót "twardego" lockdownu.

Dopytywany czy rozsądnym byłoby wydanie przed świętami zakazu przemieszczania się po kraju, prof. Horban odparł, że "jesteśmy bardzo bliscy tego". - Wynika to z rozsądku - wyjaśnił.

- Wszystko zależy od społeczeństwa, od tego jak ludzie zaczną reagować. Wirus jest, wirus kładzie ludzi do szpitala i powoduje, że ludzie, którzy mogliby żyć umierają - podkreślał.

Na pytanie o to kiedy sytuacja epidemiczna się poprawi, prof. Horban wskazał na "koniec maja, czerwiec". - Szczepienia są efektywne, my w tej chwili nie mamy już pacjentów w wieku 80, 90+ - podkreślił.