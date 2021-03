Koronawirus. Były Główny Inspektor Sanitarny wskazuje na zagrożenie. "To bomby biologiczne"

Jednocześnie Trybusz wyraził wątpliwość czy - jak mówił główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban - należałoby przerwać szczepienia nauczycieli. Jego zdaniem rozpoczęte szczepienia należy skończyć i do czasu wyszczepienia grupy zero, seniorów i nauczycieli nie szczepić przedstawicieli innych grup.

Trybusz zwrócił uwagę, że rośnie odsetek osób, które mając objawy COVID-19 nie zgłaszaj się do lekarza, aby uniknąć izolacji i kwarantanny. - To bardzo niebezpieczne - stwierdził.

Były Główny Inspektor Sanitarny zwrócił też uwagę, że rośnie liczba zachorowań na grypę. Apelował, by każda osoba z objawami choroby układu oddechowego zgłaszała się do lekarza. - Każda niezdiagnozowana osoba, chodząca do pracy, jeżdżąca środkami transportu publicznego to bomba biologiczna - mówił.

Komentując artykuł w "Rzeczpospolitej", w którym piszemy, że obecnie procentowo liczba zakażonych koronawirusem trafiających do szpitala przy uwzględnieniu liczby zakażeń jest wyższa niż jesienią, Trybusz stwierdził, że jest to efekt leczenia się samemu przez chorych, którzy - w efekcie - do szpitala trafiają w zaawansowanej fazie choroby, w ciężkim stanie.