Koronawirus. Serbia: Epidemiolog wzywa do natychmiastowego lockdownu

Liczba dobowych zakażeń koronawirusem w Serbii rośnie gwałtownie pomimo postępów programu szczepień - w 7-milionowym kraju zaszczepiono na COVID-19 już ok. 1 mln osób.

Główny epidemiolog kraju, Predrag Kon na antenie telewizji RTS wezwał we wtorek do "natychmiastowego ograniczenia liczby kontaktów", gdyż - jak dodał - w przeciwnym razie dojdzie do załamania systemu ochrony zdrowia.

- I wtedy zrozumiemy co oznacza, gdy system ochrony zdrowia się załamuje - dodał.

Obecnie w szpitalach w Serbii przebywa ok. 4 tys. chorych na COVID-19. Codziennie w kraju wykrywanych jest po kilka tysięcy zakażeń koronawirusem.