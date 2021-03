Koronawirus w Polsce. Wzrost liczby zakażeń tydzień do tygodnia o blisko 30 proc.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w rozmowie z Polskim Radiem ujawnił, że w ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 15 698 zakażeń koronawirusem - najwięcej od 27 listopada.

W porównaniu do ubiegłego wtorku liczba zakażeń wykrytych w ciągu doby wzrosła - tydzień do tygodnia - o 3 552. Oznacza to wzrost tydzień do tygodnia o 29,24 procent.

W porównaniu do wtorku przed dwoma tygodniami liczba wykrytych zakażeń wzrosła o 7 004.

Jednocześnie średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni drugi dzień z rzędu przekroczyła 10 tysięcy - i wynosi 10 614.