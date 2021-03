Francuski minister krytykuje kraje UE sięgające po szczepionki z Chin i Rosji

- Jeśli decydują się wybrać chińską i/lub rosyjską szczepionkę, sądzę, że jest to dość poważne - powiedział Beaune w rozmowie z radiem RTL.

- Będzie to stanowić problem jeśli chodzi o naszą solidarność, a także jest to ryzyko dla zdrowia, ponieważ rosyjska szczepionka nie została jeszcze zatwierdzona do użycia w Europie. Wniosek o zatwierdzenie został złożony, ale nie została jeszcze zatwierdzona, żaden wniosek nie został nawet złożony jeśli chodzi o szczepionkę z Chin - dodał Beaune.

Rosyjska szczepionka Sputnik V została już zatwierdzona do użycia w trzech państwach UE - na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.