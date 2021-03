Koronawirus w Polsce. Rząd przedłuża obostrzenia w całym kraju, zaostrza w woj. pomorskim

- Niestety, cały czas mamy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego - powiedział w piątek, odnosząc się do liczby zakażeń. Dodał, że w ostatnim czasie tygodniowy wzrost wynosi 33 proc. Minister zdrowia zaznaczył, że także liczba zleceń na testy na koronawirusa wystawianych przez POZ rośnie.

- Podjęliśmy decyzję, że w woj. warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone o tydzień obowiązujące tam regulacje, z jednym wyjątkiem. Zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym chcemy zastosować nauczanie hybrydowe, czyli model, w którym część dzieci np. w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki, natomiast w kolejnym tygodniu np. można to robić również w systemie dziennym - oświadczył.

Ostrzejsze obostrzenia w woj. pomorskim

W woj. pomorskim mają obowiązywać te same obostrzenia co w warmińsko-mazurskim. - Wycofujemy luzowania, które miały miejsce na początku roku. Zamknięte będą hotele, ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Kina, teatry, muzea, galerie sztuki to będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były dopuszczone - powiedział minister zdrowia. Od 13 do 20 marca w woj. pomorskim nauka będzie odbywała się w trybie hybrydowym.