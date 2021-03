Koronawirus. Izrael nie złagodzi przepisów dotyczących masek dla zaszczepionych

Rekomendacja ta głosi również, że zaszczepieni mogą spotykać się w takich samych warunkach z osobami, u których ryzyko rozwinięcia ostrego COVID-19 jest niskie - dotyczy to np. sytuacji, gdy zaszczepieni dziadkowie odwiedzają niezaszczepione wnuki.

Izraelski nadawca określa podejście rządu "bardzo surowym" w sytuacji, gdy wskaźniki epidemiczne pokazują spadek liczby zakażeń wraz z postępami programu masowych szczepień.

W Izraelu pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało już ok. 5 mln osób (to ponad połowa mieszkańców kraju). Dwoma dawkami zaszczepiono jak dotąd 3 789 118 z ok. 9,3 mln mieszkańców Izraela.

Izrael jest obecnie najszybciej szczepiącym na COVID-19 państwem świata. W poniedziałek resort zdrowia Izraela podał informację, że współczynnik reprodukcji koronawirusa - R0 - spadł w kraju poniżej 1, co oznacza, że epidemia jest w odwrocie.