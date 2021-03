Koronawirus w Polsce. Średnia dobowa liczba zakażeń w Polsce najwyższa od listopada

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od średniej dla całego kraju, choć w ciągu ostatniej doby nieznacznie spadł. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 5 918 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 59,52 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,89 mniej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 7 783 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 47,38 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,08 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 3 128 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 44,23 zakażenia (wzrost o 0,89).

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (16 595). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40 i wynosi obecnie 43,67 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,29). Na Mazowszu od 15 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc.

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 5 537 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 38,23 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,37).

Wskaźnik przekracza 30 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 5 067 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 34,05 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,15).

Wyższy od 30 wskaźnik jest też w województwie śląskim, gdzie wynosi on obecnie 32,3 (wzrost o 1,01, w liczbach bezwzględnych oznacza to 10 195 zakażeń w ciągu 7 dni).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, gdzie wynosi obecnie 31,15 (w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 6 321 zakażeń koronawirusem)

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubelskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 19,67.

Średnia ta wynosi 20,16 w woj. opolskim, a w woj. świętokrzyskim 21,74. Niski jest też w woj. zachodniopomorskim (24,32), małopolskim (26,7) i łódzkim (26,97).