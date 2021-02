Koronawirus w Polsce. MZ: Największe wzrosty zakażeń w woj. warmińsko-mazurskim

Andrusiewicz był też pytany o zmiany w obostrzeniach wprowadzone 23 lutego. - Rozporządzenie opublikowane dzisiejszej nocy jest poniekąd rozporządzeniem porządkującym niektóre przepisy. To nie jest rozporządzenie wprowadzające nowe obostrzenia czy zmiany w obostrzeniach - tłumaczył Andrusiewicz.

- Co do rozporządzenia dotyczącego możliwych obostrzeń, możliwej rekomendacji w zakresie podejścia do masek to kwestia zapewne jutrzejszego dnia. W zakresie przyłbic czy kominów będzie kategoryczny zakaz wykorzystywania ich do zasłaniania nosa i ust z rekomendacją czego powinniśmy używać - dodał.

- Na pewno nie przywrócimy kontroli na przejściach granicznych, kontrole będą wyrywkowe - mówił też Andrusiewicz pytany o zapowiedź zaostrzenia przepisów regulujących wjazd do Polski z Czech i Słowacji.

Andrusiewicz był też pytany o to jak pracuje obecnie minister zdrowia Adam Niedzielski, który miał kontakt z zakażonym koronawirusem szefem KPRM, Michałem Dworczykiem. - Minister Adam Niedzielski na bieżąco, od samego rana, wykonuje swoje obowiązki - ale wykonuje je zdalnie. Kiedy minister dowiedział się, że pan minister Michał Dworczyk jest zakażony koronawirusem, nie czekając na kontakt z sanepidem tylko opuścił ministerstwo i udał się do domu. Minister pokazał jak powinniśmy podchodzić do obowiązujących nas zasad - podkreślił.

Jak dodał minister wróci do normalnej pracy po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19.