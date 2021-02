Koronawirus: Kto jest zagrożony ostrym przebiegiem COVID-19? Nowe badania

W badaniu opublikowanym w magazynie "Frontiers in Immunology", zespół naukowców z Rosji powiązał skłonność do ostrego przebiegu choroby z zestawem sześciu cząsteczek, które przyczyniają się do odporności limfocytów T, "jednego z kluczowych mechanizmów wykorzystywanych przez organizm ludzki do zwalczania infekcji wirusowych."

Cząsteczki, znane jako antygen ludzkich leukocytów klasy I (HLA-I), są "unikalne u każdego człowieka,". Czy niszczą koronawirusa "jest w dużej mierze uzależnione od genetyki," ponieważ cząsteczki są dziedziczone od rodziców.

"Jeśli dana osoba ma zestaw, który jest slaby w takim wykrywaniu, cięższy przypadek choroby jest bardziej prawdopodobny" - poinformowali naukowcy.

Ustalenia oparto na analizie próbek pobranych od pacjentów z Covid-19 w Moskwie i Madrycie, wraz z grupą kontrolną próbek pobranych od zdrowych osób.