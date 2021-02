Koronawirus. USA: Niepokojące wyniki badań nad wariantem wirusa z Kalifornii

Badania - jak zaznacza CNN - znajdują się jeszcze we wstępnej fazie.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco przebadali próbki pobrane od osób, które zakaziły się koronawirusem w ostatnim czasie i odkryli, że wariant - określony jako B.1.427/B.1.429 staje się coraz bardziej powszechny. We wrześniu nie wykrywano go w żadnej próbce, w styczniu wykrywano go w co drugiej.

Wariant ten zawiera podobne mutacje jak wariant B.1.1.7 (tzw. brytyjski) czy wariant B.1.351 (tzw. południowoafrykański).

Jednak z tych mutacji - L452R - dotyczy białka tzw. kolca wirusa i sprawia, że wirus może skuteczniej łączyć się z komórkami ludzkiego organizmu.

- Nasze dane wskazują, że to prawdopodobnie kluczowa mutacja, która sprawia, że wirus jest bardziej zakaźny - mówi dr Charles Chiu, kierujący badaniami.