Koronawirus. Premier Malezji się zaszczepił. Otrzymał brawa

- Jestem pewien, że ta szczepionka jest bezpieczna i skuteczna - mówił Muhyiddin dodając, że społeczeństwo powinno zaufać rządowi próbującemu przerwać łańcuch zakażeń koronawirusem.

W Malezji wykryto jak dotąd blisko 290 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło 1 076 chorych na COVID-19.

W pierwszej kolejności w Malezji będą szczepieni pracownicy ochrony zdrowia oraz politycy i funkcjonariusze służb mundurowych.

Władze Malezji zawarły umowy na dostarczenie do kraju 66,7 mln dawek szczepionek na COVID-19 - połowa to szczepionki Pfizer/BioNTech, pozostałe zakupione szczepionki to szczepionki koncernu AstraZeneca, rosyjska szczepionka Sputnik V i chińskie szczepionki firm Sinovac Biotech oraz CanSino Biologics.