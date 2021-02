Prof. Krzysztof Simon: Lockdownu nie ma sensu wprowadzać, ale trzeba przestrzegać przyjętych zasad fot. tv.rp.pl

- Jak mamy walczyć z epidemią, jak nie mamy innych skutecznych metod? Zbyt szybkie poluzowanie obostrzeń może doprowadzić do stracenia tego, co zyskaliśmy, wprowadzając środki ostrożności - ocenił prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dodając, że „lockdownu nie ma sensu wprowadzać, ale trzeba przestrzegać przyjętych zasad”.