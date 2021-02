Koronawirus. Nowych wariantów będziemy szukać jeszcze przez 10 lat?

Zdaniem prof. Peacock, dyrektor konsorcjum Covid-19 Genomics, wariant B.1.1.7, który "ogarnął kraj (Wielką Brytanię - red)" teraz "ogarnie świat z wszelkim prawdopodobieństwem".

W ocenie prof. Peacock, która zajmuje się sekwencjonowaniem genomu koronawirusa w poszukiwaniu nowych wariantów, taka praca będzie potrzebna przez co najmniej 10 lat.

Koronawirusa B.1.1.7 wykryto po raz pierwszy we wrześniu 2020 roku - i w ciągu kilku miesięcy wariant ten stał się dominujący w Wielkiej Brytanii. Tzw. brytyjski wariant koronawirusa ma być bardziej zakaźny (od 30 do nawet 70 proc.) niż oryginalny szczep - i to ten wariant ma być odpowiedzialny za gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem na Wyspach późną jesienią i zimą.