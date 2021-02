Koronawirus. Włochy: AstraZeneca? Seniorom lepiej dać inną szczepionkę

AIFA, zatwierdzając szczepionkę do użycia we Włoszech odnotowała "pewien poziom niepewności" co do skuteczności szczepionki u osób powyżej 55. roku życia - ponieważ grupa ta była niewystarczająco reprezentowana w czasie testów klinicznych.

Dlatego AIFA preferuje podawanie szczepionki AstraZeneca osobom w wieku 18-55 lat.

Koncern AstraZeneca zapewnia, że jego szczepionka jest skuteczna we wszystkich grupach wiekowych.