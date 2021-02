Jerozolima: Ponad 10 tys. ludzi na pogrzebie rabina

Mimo faktu, że od 27 grudnia w całym Izraelu obowiązuje lockdown, dziś przedłużony o kolejne 5 dni, w procesji pogrzebowej przed pogrzebem rabina wzięło udział ponad 10, a według niektórych źródeł nawet 20 tys. przedstawicieli środowiska ortodoksyjnych Żydów. Znaczna część z nich nie stosowała maseczek.

Procesja wyszła z domu zmarłego rabina i zakończyła się na cmentarzu Har HaMenuchot w północno-zachodniej Jerozolimie.

#FOOTAGE: 10,000 ultra-Orthodox Israelis attended a funeral for a prominent rabbi in #Jerusalem, undermining the current lockdown and social distancing rules: pic.twitter.com/vvhIB69g3x — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 31, 2021

Czołowi rabini i liderzy jesziwy wzywali członków społeczności do wzięcia udziału w pogrzebie, uznając go za ostatni wyraz szacunku dla rabina Sołowiczika, nazywanego „starszym przywódców jesziwy”.

Rzecznik policji w Jerozolimie, Szabtaj Gerberczik, mówił dziś rano w wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych, że policja wiedziała o proteście, ale jedyne, co mogła zrobić, to podjąć działania na peryferiach miasta. Polegały one głównie na zatrzymywaniu i zawracaniu autokarów z dziesiątkami osób chętnych do udziału w pogrzebie. Wypisano dziesiątki grzywien.

Gerberczik tłumaczył, że policja nie może egzekwować przepisów lockdownu podczas takich wydarzeń.

- Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy mamy wejść z kawalerią i armatkami wodnymi i przerwać kondukt pogrzebowy? - pytał rzecznik. - Naruszenie prawa jest naruszeniem prawa, ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się podczas takich wydarzeń, nie można zdecydować, co jest dobre, a co złe. Trzeba zdecydować, co jest złe, a co gorsze - mówił.