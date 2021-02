Koronawirus. Trzecia szczepionka na COVID na drodze do zatwierdzenia w USA AFP

Koncern farmaceutyczny Johnson&Johnson wystąpił do amerykańskiej Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA) o zatwierdzenie do użycia opracowanej przez tę firmę szczepionki na COVID-19. Jeśli FDA wyda pozytywną opinię w tej sprawie będzie to trzecia szczepionka na COVID zatwierdzona w USA.