"Nie jesteśmy dziećmi". Protesty przeciw lockdownom w Europie

W ubiegłym tygodniu holenderska policja użyła armatek wodnych, psów i policji konnej do rozpędzenia demonstracji przeciwników lockdownu w centrum Amsterdamu. Wcześniej władze kraju po raz pierwszy od II wojny światowej wprowadziły nocną godzinę policyjną. Podobny protest odbył się także 17 stycznia i również został rozpędzony.

W niedzielę w centrum stolicy konstytucyjnej Holandii ponownie zgromadzili się przeciwnicy ograniczania praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Policja ściągnęła na miejsce armatkę wodną oraz oddziały konne. Służby przekazały, że demonstrację rozproszono i odesłano do domów ok. 600 osób, które nie przestrzegały narzuconych przez władze zasad dystansu społecznego i łamały zakaz zgromadzeń. Zatrzymano ok. 30 osób. Nie doszło do zamieszek.