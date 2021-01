Prof. Simon: Otwarte dyskoteki? To społeczne łajdactwo

- Wszyscy jesteśmy zmęczeni restrykcjami, ale otwieranie dyskotek i bawienie się na nich w dobie epidemii to działanie antyspołeczne - stwierdził członek rady konsultacyjnej ds. Covid-19 przy premierze.

- Nie ma możliwości otwierania dyskotek. To jest działanie antyspołeczne, tego nie wolno robić. Owszem, przedsiębiorcy powinni dostać pomoc, ale nie wolno im otwierać swoich biznesów na takich zasadach, jak poprzednio - ocenił ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim we Wrocławiu.

- Faktem jest, że wiele młodych osób nie zachoruje - zastrzegł wrocławski zakaźnik, zaznaczając, że ma obecnie na oddziale „dwa ciężkie przypadki ludzi dwudziesto-, trzydziestoletnich”. - W większości chorują jednak ludzie po sześćdziesiątym, siedemdziesiątym roku życia i z wielochorobowością. Szanse, że doczekają do szczepienia, zależą od tych, którzy będą trzymali dystans i ich nie zakażą - dodał, podkreślając jednak, że „to po prostu brak szacunku do innych osób”. - To jest skrajnie negatywna cecha takich ludzi - mówił.

- Doskonale rozumiem i ubolewam nad tym, że przez epidemię firmy ulegają zapaści i finansowej, że ludzie bankrutują. Tym ludziom trzeba pomóc, aby przetrwali do otwarcia rynku na ich usługi. Ale nie ma innej możliwości ograniczenia tej epidemii, jeśli nie będziemy przestrzegali ustalanych na dany etap rozwoju epidemii restrykcji – które faktycznie bywają denerwujące - podkreślił prof. Krzysztof Simon.