Tajwan: Gigantyczna grzywna za złamanie zasad kwarantanny AFP

Tajwańczyk z Taichung został ukarany grzywną w wysokości miliona nowych dolarów tajwańskich (ok. 35 tys. dolarów, ok. 130 tys. zł) za siedmiokrotne złamanie kwarantanny, której był poddany po powrocie z wyjazdu w interesach do Chin kontynentalnych.