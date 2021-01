Zmiana dostaw. Nauczyciele nie będą szczepieni z seniorami

Koncern Pfizer ograniczy dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla całej Europy. Powodem są przygotowania do zwiększenia produkcji. Informację tę przekazał Norweski Instytut Zdrowia Publicznego. W kolejnej dostawie kraj otrzyma o 18 proc. szczepionek mniej.

- Otrzymaliśmy informację, że Pfizer w sposób znaczący zmniejszy dostawy do krajów UE. Mają być one zwiększone w przyszłości, ale póki co nie mamy precyzyjnej informacji w tej kwestii - potwierdził na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

- Mamy dane wskazujące na to, że każdy pacjent, który otrzymał pierwszą dawkę, ma gwarancję drugiej dawki, niezależnie od zmian dostaw. To dobra strategia, ukierunkowana na bezpieczeństwo pacjenta - mówił.