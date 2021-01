Wielka Brytania: 140 szczepień na minutę

Tę informację skomentował na Twitterze minister zdrowia Matt Hancock.

"Jestem zachwycony, że ponad połowa osób powyżej 80 roku życia została zaszczepiona. Każdy taki zastrzyk zbliża nas do normalności" - napisał Hancock.

