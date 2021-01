Koronawirus. USA: Bał się latać w czasie pandemii, więc ukrywał się na lotnisku

Mężczyznę zatrzymano w sobotę, gdy dwóch pracowników United Airlines podeszło do Singha i poprosiło go okazanie identyfikatora. Singh pokazał identyfikator - który jednak okazał się identyfikatorem innego pracownika, który zgłosił jego zaginięcie 26 października. Wówczas pracownicy United Airlines poinformowali o wszystkim policję.

Zajmująca się sprawą prokurator twierdzi, że Singh znalazł identyfikator na lotnisku i "był zbyt przerażony, by wrócić do domu z powodu COVID-19". W czasie, gdy ukrywał się na lotnisku, miał żywić się tym, co otrzymał od innych pasażerów.

Singh na co dzień mieszka na przedmieściach Los Angeles. Dotychczas nie był notowany. Mężczyzna jest bezrobotny.

Singh może opuścić areszt za kaucją w wysokości 1 000 dolarów. Zakazano mu wstępu na lotnisko.