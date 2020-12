Czy 18 stycznia dzieci z klas I-III wrócą do szkół? Odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego

- Uprzedzając pewne zdarzenia zdecydowaliśmy się na zamknięcie wielu obszarów gospodarczych. Dziś widać że to była dobra decyzja - stwierdził szef rządu nawiązując do obowiązującej w Polsce tzw. narodowej kwarantanny.

- Chcemy przyspieszyć szczepienia - zadeklarował również Morawiecki.

Pytany o zakaz przemieszczania się 31 grudnia między 19 a 6 Morawiecki zaapelował o "przywołanie sytuacji z wiosny" tego roku.

- Wiosną były wdrożone podobne ograniczenia i nikt nie miał wątpliwości, że powinny być przestrzegane. To apel: przypomnijmy sobie co działo się wiosną - mówił nawiązując do obowiązujących w Polsce do maja surowych obostrzeń i reżimu ścisłej kwarantanny.