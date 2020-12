Epidemia koronawirusa w Czechach. Władze zamykają sklepy i stoki

Zmiany mają obowiązywać od 27 grudnia do 10 stycznia. Minister zapowiedział, że rząd zbierze się na początku roku, by ocenić sytuację epidemiczną.

W Czechach po raz pierwszy od 6 listopada dobowa liczba zakażeń SARS-CoV-2 przekroczyła 10 tysięcy. Liczba aktywnych przypadków koronawirusa wynosi 88 722. Z ok. 31,9 tys. testów wykonanych w ciągu ostatniej doby w Czechach niemal 34 proc. dało wynik pozytywny. To najwyższy odsetek pozytywnych testów w tym kraju od 4 listopada.



W czeskich szpitalach przebywa 4,7 tys. osób zakażonych koronawirusem. Minister zdrowia powiedział, że przy obecnym tempie wzrostu liczby zakażeń do końca roku liczba pacjentów może zbliżyć się do 7 tys.