Koronawirus. Mutacja wirusa z Wielkiej Brytanii dotarła do kolejnego kraju

W związku z niezadowoleniem z planów dotyczących szczepień na COVID-19 rekordowy odsetek Koreańczyków - blisko 60 procent - wyraził niezadowolenie ze sposobu sprawowania urzędu przez prezydenta Moon Jae-ina - wynika z sondażu Realmeter opublikowanego w poniedziałek.

W niedzielę Ministerstwo Żywności i Bezpieczeństwa Leków ogłosiło, że proces zatwierdzania szczepionek na COVID-19 zostanie skrócony z ok. 180 dni do 40 dni. Oddzielna procedura poprzedzająca dystrybucję i sprzedaż szczepionek, która zazwyczaj zajmuje kilka miesięcy, ma być skrócona do ok. 20 dni.

Szczepienia pracowników ochrony zdrowia i seniorów mają - według obecnych planów - rozpocząć się w Korei Południowej w lutym.

Korea Południowa zamierza zakupić szczepionki pozwalające na wyszczepienie 46 mln osób - 85 proc. populacji kraju.

Od początku epidemii w Korei Południowej wykryto 57 680 zakażeń koronawirusem. Zmarło 819 osób chorych na COVID-19.