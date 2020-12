Koronawirus. Opóźnia się dostawa szczepionek na COVID do Hiszpanii

Illa spodziewa się, że ok. 70 proc. mieszkańców kraju zaszczepi się na COVID-19 do końca lata.

Opóźnienia w dostawie szczepionek do Hiszpanii pojawiły się po tym, jak w Niemczech szczepionki dotarły z opóźnieniem do kilku miast, po tym jak pomiary termometrów wykazały, że ok. 1 000 dawek szczepionki Pfizera i BioNTech mogło być przechowywanych w zbyt wysokiej temperaturze.

Szczepionka Pfizera musi być przechowywana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, do pięciu dni może być przechowywana w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza, a na dwie godziny przed podaniem może być przechowywana w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza.