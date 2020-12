Zandberg dopuszcza obowiązkowe szczepienia na COVID

Jeżeli istotna część Polaków nie zaszczepi się na koronawirusa, wtedy trzeba będzie strategii, która obejmowałaby szczepienia powszechne - uważa Adrian Zandberg (Razem). - Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy zadbali o powszechne szczepienie - powiedział poseł Lewicy w radiowej Trójce.

- Będę rekomendował co najmniej przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia - oświadczył w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do ograniczeń praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzonych przez rząd Mateusza Morawieckiego z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. Zdaniem ministra, "widmo trzeciej fali" epidemii w Polsce jest "bardzo realne". - Myślę, że głównych kłopotów, jeżeli chodzi o krytykę minister zdrowia może się spodziewać wewnątrz własnego gabinetu, bo z tego co zauważyłem np. minister Kowalski (wiceminister aktywów państwowych - red.) robi, co może żeby storpedować rządową strategię zachęcania do szczepień, publicznie opowiadając, że sam się szczepił nie będzie - powiedział poseł Lewicy Adrian Zandberg (Razem), pytany w radiowej Trójce o plany przedłużenia obowiązujących do 27 grudnia restrykcji. Minister Janusz Kowalski (Solidarna Polska) informował, że przeszedł zakażenie koronawirusem. W jednym z wywiadów powiedział, że "na chwilę obecną" nie zamierza się szczepić na COVID. Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje

Wolnych łóżek dla pacjentów z COVID mniej o ponad tysiąc

Zmarło 349 osób, mniej nowych zakażeń niż przed tygodniem - Ja mogę zadeklarować, że jak najbardziej się zaszczepię i zachęcam wszystkich do tego, żeby się zaszczepili - oświadczył Adrian Zandberg. Jego zdaniem, im szybciej "wystarczająco duża" część populacji przejdzie szczepienia, "tym szybciej będziemy mogli o tej pandemii zapomnieć, a o tym chyba wszyscy marzymy". Poniżej dalsza część artykułu

Adrian Zandberg był pytany, czy tak jak poseł klubu Lewicy Maciej Konieczny jest za tym, by szczepienia były obowiązkowe. Polityk odparł, że należy odpowiedzieć na pytanie co zrobić, jeśli okaże się, że "istotna część Polek i Polaków pójdzie za zachętami np. ministra Kowalskiego i się nie zaszczepi". - Wtedy trzeba będzie strategii, która by obejmowała szczepienia powszechne - oświadczył. Poseł dodał, iż chciałby to usłyszeć od Adama Niedzielskiego, bo "to minister zdrowia odpowiada za tę strategię i jej rezultaty".



Dopytywany, czy strategia powinna przewidywać, że szczepienia na COVID będą obowiązkowe, Adrian Zandberg odparł: - To zależy od skuteczności tego, jak ministerstwo będzie namawiało do szczepień dobrowolnych.