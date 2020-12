Pfizer i Moderna składają wnioski o zgodę na stosowanie szczepionek w UE

Wcześniej oba amerykańskie koncerny złożyły podobne wnioski do Federalnej Agencji Leków (FDA), która dopuszcza szczepionki do użycia na terenie USA. Pfizer złożył wniosek do FDA już 20 listopada, Moderna - 31 listopada.

Trzecia faza testów klinicznych wykazała, że szczepionka Pfizera jest skuteczna w 95 procentach, a szczepionka Moderny - w 91,4 proc.