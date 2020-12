USA: Zmarło ponad 2 tysiące chorych na COVID-19 w ciągu doby AFP

W USA w ciągu ostatniej doby zmarło co najmniej 2 324 chorych na COVID-19 - wynika z danych uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. To 22 doba od początku epidemii w czasie której w USA zmarło co najmniej 2 tysiące chorych na COVID-19.