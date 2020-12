PILNE. Koronawirus. Rekordowa liczba zgonów chorych na COVID-19 w Niemczech

Merkel apelowała o unikanie zbędnych kontaktów oraz podróży. Wezwała pracodawców do ułatwiania pracownikom pracy zdalnej.

1 grudnia minister zdrowia Niemiec, Jens Spahn mówił, że choć w styczniu w Niemczech powinny się rozpocząć szczepienia na COVID-19 to jednak kraj czekają bardzo trudne zimowe miesiące. Dodał, że - mimo zahamowania tempa epidemii w Niemczech i osiągnięcia wypłaszczenia krzywej zakażeń - nie jest zadowolony i przekonywał, że liczby wykrywanych w Niemczech zakażeń koronawirusem muszą się zmniejszyć.

Kanclerz oświadczyła, że restrykcje wprowadzone w listopadzie będą obowiązywały do 20 grudnia, a także w styczniu, chyba że liczba zakażeń spadnie do zakładanego poziomu. Angela Merkel zapowiedziała, że w miejscach występowania ognisk zakażeń wprowadzone zostaną kolejne obostrzenia.

W ramach lockdownu od 1 grudnia w spotkaniach prywatnych może uczestniczyć do pięciu osób z nie więcej niż dwóch gospodarstw domowych (nie dotyczy to dzieci do lat 14).

Od 23 grudnia do Nowego Roku w Niemczech dozwolone mają być spotkania rodzinne w gronie do 10 osób.