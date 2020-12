Koronawirus. Japonia: Wspieranie turystyki napędziło epidemię? Są badania

Uczestnicy programu "Go & Travel" częściej niż ci, którzy w nim nie uczestniczyli, skarżyli się też na bóle gardła, kaszel, bóle głowy i utratę węchu oraz smaku.

Podwyższona temperatura była wykrywana u 4,8 proc. uczestników programu "Go & Travel", podczas gdy wśród osób, które z niego nie skorzystały, wykryto ją u 3,7 proc. - wskazują badania przeprowadzone na podstawie internetowego sondażu na grupie 25 tys. pełnoletnich obywateli Japonii.

"Subsydia mogły zachęcić osoby bardziej narażone na transmisję koronawirusa do podróżowania, co doprowadziło do większej liczby zakażeń" - przekonują autorzy badania, w którym brali udział badacze z Uniwersytetu Tokijskiego oraz Uniwersytetu Kalifornii.

Program "Go & Travel" uruchomiono zanim we wrześniu Suga został premierem Japonii, ale obecny premier był wielkim orędownikiem tego programu - mimo ostrzeżeń ekspertów ds. ochrony zdrowia, którzy zwracali uwagę, że zwiększanie mobilności zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w dużych miastach, do których przyjeżdżali turyści z prowincji.

Japonia mierzy się obecnie z trzecią falą epidemii - liczba zakażeń osiąga rekordowy poziom w całym kraju, a także w stolicy Japonii, Tokio i w Osace.