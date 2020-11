Koronawirus. Nowy premier Japonii traci poparcie przez epidemię

W październiku zadowolenie ze sprawowania władzy przez Sugę deklarowało 63 proc. respondentów. Obecnie odsetek ten wynosi 58 proc. - podaje dziennik "Nikkei".

Do spadku zaufania do premiera doszło w czasie, gdy jest on krytykowany za zwlekanie z zawieszeniem programu wspierania turystyki krajowej, "Go & Travel" w czasie, gdy w kraju rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wielu ekspertów uważa, że program ten przyczynił się do przyspieszenia epidemii w Japonii.

Odsetek niezadowolonych ze sposobu, w jaki rząd walczy z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wzrósł w ciągu miesiąca o 13 punktów procentowych - do 48 procent.