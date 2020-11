Pacjenci z COVID-19 najbardziej zakaźni na początku choroby?

Eksperci zaznaczają, że to, jak wiele osób zakaża jedna osoba, zależy od wielu czynników, w tym od ilości wirusów zdolnych do replikacji. Część raportów wykazała, że zainfekowani pacjenci najwięcej osób zakażają tuż przed wystąpieniem objawów oraz w pierwszym tygodniu po zakażeniu wirusem.

Naukowcy przeanalizowali 79 globalnych badań poświęconym COVID-19. Dotyczyły one osób z objawami choroby, u których wynik testu na obecność wirusa był pozytywny. Badaczom udało się zidentyfikować i odtworzyć wirus z próbek gardła pobranych do dziewięciu dni po rozpoczęciu infekcji. Odkryto, że ilość wirusowych cząstek RNA (fragmentów materiału genetycznego wirusa) w próbkach ludzkiego gardła osiągnęła szczyt w momencie wystąpienia objawów lub w ciągu pięciu dni po zakażeniu. Nieaktywne fragmenty wirusowego RNA nadal znajdowano natomiast w próbkach z nosa i gardła średnio do 17 dni po wystąpieniu objawów. Badacze doszli do wniosku, że pomimo utrzymywania się tych fragmentów, mało prawdopodobne jest, aby większość chorych na COVID-19 zakażała większą liczbę ludzi po przekroczeniu tego punktu.

Dr Muge Cevik z University of St Andrews powiedziała w rozmowie z BBC, że odkrycia te wskazują, że ludzie byli najbardziej zaraźliwi we wczesnej fazie choroby. - Ludzie naprawdę potrzebują wsparcia, aby upewnić się, że powinni się odizolować, gdy tylko pojawią się objawy, nawet łagodne. Zanim niektórzy ludzie uzyskają wyniki wymazów, mogą już minąć najbardziej zaraźliwą fazę - stwierdziła. - Musimy więc dokładniej przyjrzeć się temu, dlaczego niektórzy ludzie nie są w stanie od razu się odizolować i pomóc im to zrobić - dodała.

Badanie nie obejmowało osób bezobjawowych. Autorzy zaznaczają jednak, że inne badania wykazały, że ludzie mogą być zakaźni, jeszcze zanim wystąpią objawy.