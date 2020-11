Pfizer złoży wniosek o rejestrację szczepionki na COVID w USA AFP

Koncern Pfizer poinformował o tym, że w piątek wystąpi do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA o wyrażenie zgody na używanie eksperymentalnej szczepionki na COVID opracowanej przez Pfizer i niemiecką firmę BioNTech w sytuacjach nadzwyczajnych (emergency use authorization) co umożliwiłoby, w warunkach epidemii, podawanie jej mieszkańcom USA.