Prof. Krzysztof Simon: Niekontrolowana epidemia. Szpitale pod ścianą

- Mamy niekontrolowaną epidemię. Mamy służbę zdrowia pod ścianą. Coraz więcej osób nie wytrzymuje nerwowo lub się zakaża. Trzeba podejmować radykalne decyzje, aby zapanować nad epidemią do czasu dostarczenia szczepionki - powiedział prof. Krzysztof Simon w rozmowie z TVN24.

- Proszę pamiętać, że podawane dane, przy tych nieścisłościach i naszych informacjach, które mamy jako specjaliści, że masę osób zakażonych nie zgłasza się do lekarza, bo boi się problemów, oceniamy zakażenia na 100-110 tys. dziennie - dodał.

- Przy tej skali coraz więcej osób się zakaża, ma to minus, bo dochodzi do zakażeń, plus, bo powstaje bariera, ktoś nabiera odporności. Aby nie doprowadzić państwa do upadku, muszą być jakiekolwiek restrykcje, ale w sposób racjonalny - powiedział lekarz

- Nigdy nie zrozumiem, dlaczego nie mogą być czynne (sklepy - red.) za zgodą pracowników. Skoro nie ma pieniędzy, skoro trzeba rozparcelować handel, żeby ludzie się nie gromadzili, to dlaczego te wszystkie sklepy nie są czynne w niedziele? To jakiś ideologiczny, szaleńczy pomysł. Jak ktoś chce, niech pracuje w niedziele - dodał.