Brazylia zainteresowana pięcioma szczepionkami na COVID

Według informacji resortu przedstawiciele ministerstwa spotkali się w ubiegłym tygodniu z przedstawicielami koncernu Pfizer, indyjskiej firmy Bharat Biotech, rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, amerykańskiej firmy Moderna Inc oraz z przedstawicielem firmy Janssen, będącej częścią koncernu Johnson&Johnson.

Resort zdrowia Brazylii zastrzega, że jakikolwiek zakup szczepionki będzie uzależniony od zatwierdzenia jej do użycia w Brazylii.

Z oświadczenia wynika też, że rząd ma zamiar pozyskać 142,9 mln dawek szczepionek na COVID-19, co pozwoli zaszczepić co najmniej co trzeciego mieszkańca kraju.

Jak dotąd szczepionką, którą brazylijski rząd jest najbardziej zainteresowany, jest szczepionka koncernu AstraZeneca - Brazylia podpisała już kontrakt na dostarczenie tej szczepionki, która kończy obecnie trzecią fazę testów klinicznych.

Z kolei władze stanu Sao Paulo podpisały umowę z chińską firmą Sinovac Biotech na testowanie i produkowanie jej szczepionki na COVID-19. Jednak prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, uważa, że chińska szczepionka jest niegodna zaufania.

Brazylia jest trzecim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata - od początku epidemii wykryto tam ponad 6 mln zakażeń, zmarło 169 183 chorych na COVID-19.