Koronawirus w Szwecji. Premier mówi o rosnącym zagrożeniu AFP

Premier Szwecji Stefan Löfven w rzadkim orędziu do Szwedów wyemitowanym przez państwową telewizję wezwał rodaków do "zrobienia co możliwe w walce z pandemią koronawirusa", ponieważ "ludzkie zdrowie i życie jest wciąż zagrożone", a "niebezpieczeństwo rośnie".