Popularny lek na zaburzenia snu może pomóc w walce z COVID-19?

W badaniu naukowcy wykorzystali nową platformę, wykorzystującą sztuczną inteligencję do analizy dużych zbiorów danych medycznych.

Wnioski z badania przeprowadzonego przez naukowców z Cleveland Clinic opublikowano w piśmie "PLOS Biology”. Wynika z niego, że melatonina, hormon regulujący cykl snu i czuwania, który stosuje się jako środek wspomagający leczenie zaburzeń snu, potencjalnie może być pomocna w walce z COVID-19. Badacze podkreślają, że niezwykle istotne jest, aby sprawdzać, czy leki oraz preparaty zarejestrowane do leczenia innych chorób, mogą pomóc w terapii tej infekcji, gdyż takie rozwiązania byłyby najbardziej ekonomicznie i dużo łatwiejsze.

Zespół badaczy, którym przewodził dr. Feixiong Cheng z Cleveland Clinic, wykazali, że choroby autoimmunologiczne, choroby płuc i chorby neurologiczno-psychiatryczne, mają wspólne cele terapeutyczne z COVID-19. Chodzi geny oraz białka, na które pozytywnie działać mogą leki stosowane w ich terapii.

Z badania wynika, że białka zaangażowane w rozwój niewydolności oddechowej i sepsy, jednocześnie będące głównymi przyczynami zgonu na COVID-19, mają wiele wspólnego z białkami koronawirusa SARS-CoV-2. Zdaniem badaczy to dowód na to, że leki stosowane wcześniej w leczeniu tych schorzeń mogą mieć zastosowanie w terapii COVID-19. - Chodzi o oddziaływanie na te same cele biologiczne - podkreślił dr Cheng.

Choć podczas badania zidentyfikowano aż 34 leki, które potencjalnie mogłyby znaleźć zastosowanie w leczeniu COVID-19, najbardziej obiecujące wyniki dotyczyły melatoniny.

Badanie wykazało, że pacjenci leczeni w Cleveland Clinic bardzo dobrze zareagowali na melatoninę. Jej zastosowanie miało związek z niższym o około 30 proc. ryzykiem pozytywnego wyniku na koronawirusa. Badacze analizując dane medyczne wzięli pod uwagę wiek, rasę, choroby współistniejące, a także informacje dotyczące palenia tytoniu.

Mimo pozytywnych wyników naukowcy zaznaczają, że nie jest to jednoznaczne z tym, że powinno się zacząć zażywać melatoninę bez konsultacji z lekarzem. Dr. Feixiong Cheng podkreślił również, że potrzebne są dalsze badania na szeroką skalę oraz randomizowane badania kliniczne.