Koronawirus w USA: Burmistrz Los Angeles ostrzega przed wychodzeniem z domów

- Los Angeles znajduje się w bardzo groźnej sytuacji - powiedział Garcetti. - Musimy pozostać w domach tak często, jak się da, przez najbliższe dwa do trzech tygodni - dodał.

W hrabstwie Los Angeles dobowa liczba zakażeń koronawirusem jest obecnie najwyższa od połowy lipca, a wskaźniki zakażeń rosną, podobnie jak liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19.

- Sytuacja w Los Angeles jest bardziej niepokojąca, niż kiedykolwiek była. Nie mówię tego, by was straszyć, to jest po prostu prawda - mówił burmistrz Los Angeles.