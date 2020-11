Dyrektor WHO: Jak uniknąć blokad? 95 proc. w maseczkach AFP

Wiemy, że szczepionki nie będzie przed zimą, więc naprawdę musimy trzymać się razem i wdrożyć długoterminowe metody, o których wiemy, że są skuteczne - mówił dziś podczas konferencji w Kopenhadze główny dyrektor WHO na Europę, Hans Kluge. Stwierdził, że lockdown w poszczególnych krajach powinien być ostatecznością, a jest sposób, by go uniknąć.