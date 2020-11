Rusza śledztwo, które ma wyjaśnić skąd wziął się koronawirus

W piątek doszło do pierwszej wideokonferencji z zespołem ekspertów zebranych przez WHO i chińskimi ekspertami oddelegowanymi do śledztwa ws. pochodzenia koronawirusa.

W ramach śledztwa eksperci z WHO mają odwiedzić Wuhan, miasto, w którym na początku 2020 roku pojawiło się pierwsze duże ognisko koronawirusa na świecie. Nie jest jednak jasne, kiedy taka wizyta nastąpi.

Mikre Ryan, przedstawiciel WHO podkreślił, że wirtualne spotkanie ekspertów WHO i chińskich badaczy jest pierwszym krokiem do stworzenia "politycznie nietoksycznego środowiska" działania.

- Ważne jest zbudowanie zaufania między naukowcami, rządami - podkreślał Ryan.

Przedstawiciel WHO dodał, że w "politycznie toksycznym otoczeniu" naukowcom "trudno jest robić to, co mają robić".